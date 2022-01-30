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Миротворцы ООН укрыли боевиков от армии ЦАР на собственной базе

Весь мир
Миротворцы ООН укрыли боевиков от армии ЦАР на собственной базе
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 30 января. Боевики, сбежавшие после боя с национальной армией Центральноафриканской Республики (FACA) в деревне Бойо, получили укрытие на базе миротворцев ООН. Об этом сообщает Nouvelles Plus.

Не выдержав натиска правительственных войск, полиции и жандармерии, радикалы отступили в леса. Позже местные источники сообщили корреспондентам, что преступников заметили в лагере сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН.

Также журналисты отметили, что лесные укрепления конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) находятся менее, чем в четырех километрах от базы «голубых касок». Аналитики считают это очередным доказательством пособничества миротворцев радикальным элементам.

Ранее сотрудники Bé-Afrika Sango, ссылаясь на источники в правоохранительных органах ЦАР, сообщили, что спецслужбы Франции координируют действия боевиков CPC. Силовики выяснили, что арестованный бандит Махамат Абдулай являлся связующим звеном между преступниками и агентурой Парижа.

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