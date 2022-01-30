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Читатели Breitbart заявили о заинтересованности Байдена в эскалации вокруг Украины

  /   Обновлено: 30 января 2022 22:41
Политика
Читатели Breitbart заявили о заинтересованности Байдена в эскалации вокруг Украины
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 30 января. Белый дом использует Россию для отвлечения внимания избирателей от внутренних проблем США, считают читатели портала Breitbart.

В четверг американский лидер Джо Байден созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал помочь Киеву в случае «российской агрессии». Сами украинцы не верят в возможный конфликт с Россией. Читатели Breitbart раскритиковали позицию Байдена, заявив, что он заинтересован в эскалации вокруг Украины.

«Зеленский не может спать спокойно, если думает, что Байден его поддерживает», — написал NoMoreLying.

«Байден даже Америку не поддерживает. С какой стати ему поддерживать Украину?» — отметил Max Cossack.

«Байден должен сидеть в тюрьме за то, что продал Соединенные Штаты», — добавил другой пользователь.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что Байден имеет незначительные аргументы для выступления на мировой арене, в том числе для разрешения ситуации с Украиной. Эксперт выступил на фоне недавнего разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что беседа была тяжелой, «прошла нехорошо».

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