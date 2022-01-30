Премьер Мали обвинил Францию в многочисленных преступлениях на территории Африки

Бамако, 30 января. Франции пора понять, что времена изменились и сейчас африканские лидеры лучше знают, что нужно их родине, заявил премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига.

Политик выступил на трибуне в центре Бамако. В своем обращении Маига раскритиковал Пятую республику, которая за долгие годы не смогла помочь государству справиться с террористической угрозой.

«Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки носят незаконный и бесчеловечный характер. Они направлены на дестабилизацию нашей родины. Мы хотим подготовиться к выборам, но жесткое давление мешает нам отстаивать интересы народа. Мы не допустим того, чтобы нас топтали и презирали. Наше достоинство не подлежит обсуждению. Франции стоит вспомнить провал своего вмешательства в 2012 году и то, как африканцы погибали, чтобы освободить ее», — заявил Маига.

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По словам политика, Парижу необходимо понять, что ему следует менять подход, чтобы соответствовать времени. Нынешние африканские лидеры требуют уважения и сотрудничества на взаимовыгодных условиях:

«Мы анализируем ситуацию. Убийство Муаммара Каддафи, нарушение резолюций ООН, побоище в Бунти, мы все это помним. Елисейский дворец должен считаться с нашими интересами».

Ранее глава внешнеполитического ведомства Мали Абдулай Диоп призвал европейских политиков уважать суверенитет Бамако. Поводом для заявления дипломата послужила агрессивная риторика его французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана.