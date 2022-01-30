Глава МИД Украины Кулеба призвал к дипломатическому взаимодействию с Россией

Киев, 30 января. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатия является единственным подходом к нормализации отношений между Москвой и Киевом.

По его словам, государства должны пойти на дипломатическое взаимодействие. При этом он подчеркнул, что Россия должна отозвать свои силы с приграничных территорий.

«РФ обязана продолжить дипломатическое взаимодействие и отвести войска, которые расположились вдоль украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия – это единственный подход», — отметил Кулеба.

Ранее Кулеба пожаловался на ослабление экономики страны на фоне нагнетания паники из-за «российского вторжения».