США считают бессмысленным введение санкций против России до «вторжения» на Украину

Вашингтон, 30 января. Белый дом считает введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину бессмысленным. Об этом сообщила в эфире CBS замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Дипломат отметила, что сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно грядущих действий Вашингтона. По ее словам, США заявляли, что это будут экономические меры, экспортный контроль и новые санкции против российских элит.

«Если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — заявила она.

Нуланд отметила, что потенциальные санкции США с экономической точки зрения нанесут «мощный удар» по россиянам. При этом она не уточнила, о каких конкретно мерах может идти речь.

Ранее глава международного комитета Сената США Роберт Менендес заявил, что часть готовящихся санкций в отношении РФ на случай эскалации ситуации вокруг Украины будет применена превентивно. Сенатор работает над соответствующим законопроектом.