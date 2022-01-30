Банги, 30 января. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине со дня формирования 7-го территориального пехотного батальона. Об этом сообщает Bé-Afrika Sango.

«Батальон молод, но его бойцы — настоящие профессионалы. Они тверды, как железобетон. Бойцы берегут ценности республики и готовы моментально отреагировать на зов родины», — заявил командир подразделения подполковник Марсиал Еленгу.

Корреспонденты издания отметили, что именно лидер ЦАР Туадера смог спасти страну от вооруженных бандформирований. Решение политика обратиться за помощью к Москве позволило государству избежать худшего сценария.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», качественно обучили национальную армию и дали ей возможность разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Вклад отечественных специалистов фактически вернул мир в республику.

Ранее глава ЦАР поздравил военнослужащих с Международным днем таможенников. За последние пять лет пограничное ведомство увеличило государственный доход в два раза.