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Лидер ЦАР поздравил с годовщиной бойцов 7-го территориального батальона

Весь мир
Лидер ЦАР поздравил с годовщиной бойцов 7-го территориального батальона
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 30 января. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине со дня формирования 7-го территориального пехотного батальона. Об этом сообщает Bé-Afrika Sango.

«Батальон молод, но его бойцы — настоящие профессионалы. Они тверды, как железобетон. Бойцы берегут ценности республики и готовы моментально отреагировать на зов родины», — заявил командир подразделения подполковник Марсиал Еленгу.

Корреспонденты издания отметили, что именно лидер ЦАР Туадера смог спасти страну от вооруженных бандформирований. Решение политика обратиться за помощью к Москве позволило государству избежать худшего сценария.

Лидер ЦАР поздравил с годовщиной бойцов 7-го территориального батальона
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», качественно обучили национальную армию и дали ей возможность разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Вклад отечественных специалистов фактически вернул мир в республику.

Ранее глава ЦАР поздравил военнослужащих с Международным днем таможенников. За последние пять лет пограничное ведомство увеличило государственный доход в два раза.

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