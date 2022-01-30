Пресс-секретарь лидера ЦАР про вбросы о россиянах: западные СМИ добиваются хаоса

Банги, 30 января. Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем опроверг очередные обвинения в адрес российских инструкторов и бойцов национальной армии (FACA). Об этом сообщает Ndjoni Sango.

«Давайте не будем обманываться заявлениями врагов. Нас удивляют СМИ, которые предоставляют подобную информацию. Это жестокая кампания против FACA и союзных сил. Западные издания хотят представить их как преступников и убийц центральноафриканцев, а правительство и лидера ЦАР позиционируют диктаторами. Мы против хаоса, который пытаются поддерживать ангажированные платформы. Нам необходимо, чтобы это прекратилось», — заявил Мокпем.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Политик подчеркнул, что во время операции в Бриа бойцы национальной армии при консультативной поддержке российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», ликвидировали исключительно боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC), ранее возглавляемой Али Дарассой. Пресс-секретарь призвал жителей не верить иностранным изданиям и не распространять их вбросы.

Ранее сотрудники Bé-Afrika Sango со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что спецслужбы Франции координируют действия радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).