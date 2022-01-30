Боррель: Евросоюз рассчитывает на США и Катар в случае сокращения поставок газа из России

Брюссель, 30 января. Европейский союз надеется на США, Катар и Азербайджан в случае снижения объемов поставок российского газа. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Провал переговоров по безопасности в ЕС, по его словам, может привести к сокращению или вовсе к прекращению поставок топлива из России. Однако Москва неоднократно отмечала, что всегда ответственно выполняла свои обязательства по контрактам.

«Нам надо быть готовым на тот случай, если дипломатия провалится. Мы рассматриваем все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки», — подчеркнул Боррель.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз ищут альтернативные маршруты поставок газа в Европу на случай эскалации ситуации на Украине. В последнее время Запад все чаще заявляет об «агрессивных» действиях России в отношении Украины. При этом Москва не раз отвергала эти обвинения.