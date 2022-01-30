Банги, 30 января. Посольство Франции в Центральноафриканской Республике прокомментировало задержание боевика из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

Ведомство подтвердило факт беседы с Махаматом Абдулаем на территории посольства. Однако по заверениям сотрудников, никакие секретные указания с радикалом не обсуждались. Франция готова к диалогу со всеми желающими при наличии соответствующего запроса, заявили дипломаты.

Судя по всему, лояльность Парижа распространяется только на преступников. Также следует отметить проблему с кадрами, которую испытывает бывшая метрополия.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Если ранее координацией боевиков занимались специально обученные агенты, наподобие Хуана Реми Киньоло, арестованного в столице ЦАР летом 2021 года по обвинению в шпионаже и создании угрозы госбезопасности, то сейчас инструктажем радикальных элементов вынуждены заниматься рядовые сотрудники посольства.

Улучшением качества подготовки правоохранительных органов ЦАР занимаются российские инструкторы, которых западные СМИ систематически связывают с «ЧВК Вагнера». Благодаря обучению у россиян, силовые структуры оперативно пресекают любую деятельность иностранных акторов, направленную на дестабилизацию обстановки в Центральноафриканской Республике.