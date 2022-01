Глава МИД Мали провел встречу с соотечественниками в Брюсселе

Бамако, 30 января. Министр иностранных дел Абдулай Диоп встретился с лидерами панафриканских движений. Об этом сообщили сотрудники посольства Мали в Брюсселе.

#ABXL Journée très chargée ce vendredi à #Bruxelles pour SEM @AbdoulayeDiop8 qui a rencontré les leaders des associations et groupes panafricanistes, les représentants de la communauté malienne et le personnel de l’ambassade. Échanges francs et cordiaux sur la crise malienne pic.twitter.com/RqZ1wqsqo6