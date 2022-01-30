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Глава МИД Мали провел встречу с соотечественниками в Брюсселе

Весь мир
Глава МИД Мали провел встречу с соотечественниками в Брюсселе
Global Look Press  /  © MFA Russia / via Globallookpress.com

Бамако, 30 января. Министр иностранных дел Абдулай Диоп встретился с лидерами панафриканских движений. Об этом сообщили сотрудники посольства Мали в Брюсселе.

Мероприятие, прошедшее в столице Бельгии, посетили представители малийской диаспоры и члены нескольких африканских ассоциаций. Главной темой стало обсуждение затяжного кризиса, в котором находится государство.

Ситуация в республике осложнилась после того, как Экономическое сообщество стран Западной Африке (ЭКОВАС) с подачи Франции подвергло Мали санкциям. Ограничительные меры стали реакцией иностранных держав на решение временного правительства в Бамако продлить переходный период на пять лет, так как в данный момент они не имеют возможности безопасно провести выборы из-за растущей террористической угрозы.

Однако настоящей причиной введения рестрикций стали сообщения о прибытии в Мали группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Европейские элиты боятся, что отечественные специалисты окажутся гораздо эффективнее, чем многолетние военные операции Франции и миссии ООН, контингент которых не смог справиться с радикальными исламистами.

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