Генсек ОДКБ Зась назвал совместные учения России и Белоруссии внутренним делом стран

Минск, 30 января. Совместные военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» являются исключительно внутренним делом этих стран. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Он подчеркнул, что грядущие военные учения имеют сугубо оборонительный характер. Вместе с этим, считает Зась, необходимо также брать во внимание «настороженности, опасения, которые там звучат в пространстве», и добавлять прозрачность в рамках маневров России и Белоруссии. Об этом генсек ОДКБ заявил в эфире телеканала СТВ.

«Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят эти учения на своей территории», — сообщил Зась.

Помимо этого, об оборонительной направленности учений «Союзная решимость» также ранее высказался начальник главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии Андрей Некрашевич. По его словам, соседние государства собрали на границе с республикой войска численностью в 30 тысяч человек, из-за чего и дальше игнорировать их недружественные действия уже невозможно.