Канада отозвала несколько работников посольства на Украине

Оттава, 30 января. Канадские власти приняли решение отозвать семьи дипломатов и не использованных в оперативной работе сотрудников собственного посольства на территории Киева. Об этом сказано в распространенном заявлении.

Правительство отметило, что продолжает внимательно наблюдать за развитием событий на территории Украины. Однако безопасность граждан Канады остается приоритетом для властей страны. В заявлении также сказано, что должностные лица могут оказать консульскую поддержку канадцам в случае необходимости. Дипмиссия страны на Украине остается открытой.

Недавно Канада заявила, что на время отзывает семьи дипломатов с детьми в возрасте до 18 лет с территории Украины. Причина соответствующего решения заключается в сохранившейся напряженности на границе. Западные журналисты в последнее время обвиняют Россию в якобы подготовке «вторжения» на Украину. Однако Москва заявляет, что никому не угрожает.

Канадское министерство обороны ранее переместило войска, которые находятся на территории Украины. Контингент передислоцировали на запад страны от реки Днепр.