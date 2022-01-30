Эмир Катара встретится с президентом США в Вашингтоне

Доха, 30 января. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани планирует на этой неделе посетить Вашингтон для личной встречи с президентом США Джо Байденом. Это будет первый визит лидера аравийской монархии в Соединенные Штаты с того момента, как ряд арабских стран Персидского залива отменил экономическую блокаду Дохи в прошлом году. Данная встреча рассматривается экспертами как хорошая возможность для Катара стать ключевым союзником США не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.

Qatar’s emir set for first White House meeting with Biden https://t.co/Uia8QlEtzU pic.twitter.com/v0iI8ZpJ1z — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 30, 2022

Небольшое по площади государство занимает в мире второе место по объемам экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что именно этот вопрос станет главной темой переговоров между главами двух стран. Причиной являются активные попытки Вашингтона найти новых поставщиков для европейского рынка для снижения его зависимости от российских углеводородов.

Катар пока обеспечивает в этом регионе около 5% спроса, остальное горючее в основном направляется в Азию. При этом страна поставляет почти максимальное количество СПГ на экспорт и физически не имеет возможности для увеличения этих объемов. Поэтому власти США ищут пути перенаправления части азиатского потока на север, однако главной сложностью здесь являются долгосрочные контракты Дохи. С учетом того, что все мировые экспортеры газа отстают от плана поставок из-за последствий пандемии COVID-19, Катар может стать важным партнером Европы, если найдет способ хотя бы частично компенсировать здесь острый дефицит СПГ.

На то, что Доха и Вашингтон ведут переговоры по этому поводу, косвенно указала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она сообщила, что США в настоящее время продолжают диалог с крупными разработчиками месторождений природного газа по всему миру, но не назвала конкретных государств. Тем не менее многие аналитики при этом сразу указали на Катар как наиболее вероятного партнера Соединенных Штатов.

Эвакуация из Афганистана

Кроме того, у лидеров двух стран есть и иные темы, представляющие взаимный интерес. Так, за последний год Доха неоднократно выступала в роли посредника в международных конфликтах. В частности, значимой оказалась ее помощь при эвакуации из Афганистана остающихся там американцев и их местных партнеров, которые не смогли покинуть страну во время поспешного отступления ВС США в августе 2021-го при захвате Кабула «Талибаном»1 (запрещенная в РФ организация).

US Congress delegation thanks Qatar for efforts in Afghanistan https://t.co/SjAs0Fx1s6 — The Doha Globe (@dohaglobeqatar) January 29, 2022

Теперь же благодаря посредничеству Катара базирующиеся на его территории самолеты ВВС Штатов возобновили полеты в столицу республики, а ранее государство оказывало помощь в диалоге между талибами и Вашингтоном о выводе американского контингента с афганской территории.

Ядерная сделка

Одновременно с этим ряд экспертов полагает, что Катар может быть тайным посредником в обмене сообщениями между Ираном и Соединенными Штатами за кулисами переговоров о ядерной сделке в Вене. Доха поддерживает хорошие отношения с обоими государствами и не заинтересована в эскалации их конфликта, поскольку на катарской территории базируется Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Тегеран отвергает подобный информационный обмен с Вашингтоном, отчасти это объяснило бы увеличение дипломатических контактов между иранцами и Дохой в последнее время. Особый интерес вызвал у аналитиков недавний визит главы катарского МИД Мухаммада бин Абдулрахмана Аль Тани в Исламскую республику для встречи с коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Также в этом году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу, что позволит стране заявить о себе на международной арене. Однако перед Дохой стоит ряд проблем в виде критики со стороны правозащитников, которые осуждают многочисленные нарушения прав человека в отношении инакомыслящих и заключенных.

Как заявил один из аналитиков-востоковедов и бывший сотрудник Брукингского института Омар Рахман, в настоящее время Катар оказался «на стыке самых насущных геополитических проблем». Это делает страну важным партнером для Вашингтона, в то время как Доха также нуждается в надежном союзнике после плачевного опыта, извлеченного из конфликта с арабскими странами-соседями.

«Я думаю, что администрация Байдена желает обсудить свою точку зрения по данным вопросам и найти способ продвижения взаимных интересов… Блокада (со стороны ССАГПЗ. — Прим. ред.) сделала укрепление отношений с Соединенными Штатами еще более необходимыми, чем раньше, если их вообще есть куда улучшать», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.