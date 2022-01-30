Экс-участник «Дома-2» Данила Бухаров рассказал о закулисье скандальной телестройки

Москва, 30 января. Спортивный блогер Данила Бухаров вспомнил о своем участии в телепроекте «Дом-2». Интернет-звезда рассказал о порядках шоу и поведении телеведущей Ольги Бузовой.

Телепроект «Дом-2» с самого начала был окружен домыслами об условиях, в которых находились участники. По некоторым слухам, звездам платили миллионные гонорары, согласно другим из них, участники находились в едва ли не в рабстве у владельцев телестройки. Экс-участник проекта Данила Бухаров рассказал о некоторых неприятных подробностях закулисья в беседе с сайтом kp.ru.

Так, он признался, что шоу оказалось скупым на зарплаты. Сам блогер отметил, что практически ничего не заработал.

«Контракт подписывается только после того, как пробыл несколько месяцев [и ярко проявил себя], до этого практически ничего не платят. Мне за почти два дня выдали 77 рублей», — пожаловался Бухаров.

Помимо финансовой стороны, блогера также смутило двуличие на съемочной площадке. Особенно отметилась телеведущая Ксения Собчак, которая игнорировала участников.

«Все играют на камеру. То же самое Бузова. Приходит: «Ребятки, привет!». А потом выключается камера и она кричит: «Сережа, где кофе?!». Она даже не здоровалась никогда без камер», — отметил блогер.

Несмотря на жесткие условия, телестройка помогла некоторым участникам не только прославиться, но и обогатиться. Так, Алена Водонаева и Виктория Боня пополнили список самых богатых звезд шоу «Дом-2».