Министр экономики Ливии: за дестабилизацией в стране стоит зарубежное вмешательство

Триполи, 30 января. Министр экономики и торговли нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад аль-Хувейдж заявил, что нестабильность в Ливии вызвана негативным иностранным вмешательством.

Об этом чиновник сообщил в интервью каналу Al Jazeera Mubasher. Он выразил желание, чтобы Запад оказывал положительное содействие для политического урегулирования и развития экономики страны.

«Долг международного сообщества — помочь построить государство в короткие сроки. Оно может сделать это, если захочет, в соответствии с решениями Совета Безопасности», — добавил министр.

Аль-Хувейдж подчеркнул, что стабильность является важнейшим условием развития. Немалую роль играет также открытие каналов связи и авиасообщения, считает чиновник. По его словам, международные банки по-прежнему подвергают его страну опасности, продолжая заморозку ливийских средств на общую сумму более 100 млрд долларов. Министр отметил, что перенос выборов не служит стабильности и, следовательно, не способствует развитию экономики государства.

«Географическое положение Ливии является ее сильной стороной, оно дает фиксированные нефтяные доходы. Правительство нацелено сейчас на увеличение добычи до 3 млн баррелей в год, а запасы в 47 млрд баррелей позволяют стране двигаться вперед», — подчеркнул Аль-Хувейдж.

По его словам, восстановление инфраструктуры после конфликта оценивается в 25 млрд долларов в год, и закон обязывает выделять на реконструкцию порядка 70% нефтяных доходов.

«Строительство является основой, и первое, что сделало министерство — это создало специальные зоны и оживило сельскохозяйственные угодья пшеницы и зерна во всех муниципалитетах, чтобы создать рабочие места для граждан и добиться экономической активности», — добавил Аль-Хувейдж.

Он указал, что Ливия в нефтяном секторе стремится к партнерству с США, Францией и Великобританией, в области строительства — с такими опытными партнерами, как Египет и Турция. Для развития же торговли страна ориентируется прежде всего на Италию, Турцию, Египет, Тунис и Алжир.

Аль-Хувейдж упомянул также заключенные до революции контракты с Анкарой, Пекином, Москвой и Каиром, стоимость которых оценивается в 120 млрд долларов. Он подчеркнул, что таким проектам отдается приоритет, и часть их стоимости уже выплачена.

Альтернативные планы

Министр отметил, что на фоне политических потрясений 50% ливийцев не обеспечены продовольственной безопасностью. Затронув вопрос об отсутствии принятого бюджета, Аль-Хувейдж сказал, что министерство прибегло к косвенному финансированию и частному сектору.

«Роль правительства заключается в урегулировании ситуации, будь то в сфере экономики, завершения реализации проектов или поддержании уровня доходов граждан», — подчеркнул министр.

Сославшись на данные ООН, Аль-Хувейдж сообщил, что с 2012 по 2021 год государство израсходовало 358 млрд долларов, а потери от войн и остановки добычи нефти составили 659 млрд.

«Кроме того, упущенные возможности за тот же период оцениваются в 791 млрд долларов, а размер дефицита ВВП — в 60 млрд», — добавил чиновник.

По словам министра, план его правительства состоял в том, чтобы в первую очередь диверсифицировать внутреннее производство, вместо того, чтобы полагаться на экспорт нефти, который в 2020 году достиг 21 млрд. Он объяснил, что рост цен обусловлен обменным курсом. При этом правительство выделило определенную компенсацию гражданам, однако населению требуется поддержка в сфере здравоохранения и продовольствия, которых нет. Причиной Аль-Хувейдж назвал неспособность парламента принять бюджет. Это в итоге вызвало путаницу в вопросе повышения доходов на душу населения.

«Министерство работает над диверсификацией национальной экономики и стремится уйти от нефтяного рантьеризма к экономической, сельскохозяйственной и сервисной деятельности, а далее — к обеспечению населения продовольствием», — подытожил Аль-Хувейдж.

Во вторник, 11 января, Минфин ПНЕ рассмотрел пояснительную записку к проекту госбюджета на текущий 2022 год. Между тем спикер Палаты представителей Агила Салех заявил о том, что правительство к настоящему моменту не отчиталось за потраченные 86 млрд долларов из сметы за 2021-й.