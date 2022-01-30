Хирург Плахотин уверен, что вдова Табакова делала маммопластику

Москва, 30 января. Поклонники вдовы покойного режиссера Олега Табакова обратили внимание на увеличившийся бюст Марины Зудиной. Пластический хирург Владимир Плахотин заявил, что артистка сделала маммопластику.

Возраст не помешал Марине Зудиной поучаствовать в проекте «Танцы со звездами», где она выступает в паре с Максимом Петровым. Звездная конкурсантка поразила членов жюри шоу идеальной формой. Кроме того, многие обратили внимание на то, что незадолго до нового года у артистки заметно увеличился размер груди. Домыслы подтвердил Владимир Плахотин, уточнив, что знаменитость явно выбрала импланты умеренных размеров.

«Маммопластика есть, импланты небольшие, 250–300 мл», — привел слова эксперта портал PopCornNews.

Сама Зудина пока что не дала никаких комментариев относительно небольшой смены образа. Примечательно, что раньше артистка никогда не поднимала вопрос о таких радикальных методах корректировки внешности.

Народная артистка России 56-летняя Марина Зудина отлично выглядит для своего возраста. Ранее знаменитость призналась, что до сих не свыклась с ролью бабушки. Сын актрисы и покойного Олега Табакова Павел стал отцом — у него родилась наследница Мия в отношениях с актрисой Софьей Синицыной.