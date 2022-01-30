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19Fortyfive: НАТО должна удовлетворить все требования России ради собственной безопасности

Армия
19Fortyfive: НАТО должна удовлетворить все требования России ради собственной безопасности
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 января. Архитектуру Североатлантического альянса необходимо перестроить, чтобы избежать конфликта с Россией, считает американский военный эксперт Питер Харрис.

В своей статье для американского издания 19Fortyfive аналитик предложил неожиданный способ положить конец противостоянию НАТО и России. По его словам, на смену Альянсу должен прийти инклюзивный общеевропейский институт. При этом он подчеркнул, что безопасность европейских государств не должна зависеть от США.

«Страны континента сами должны позаботиться о своей защите. Это означает, что роль США в этом процессе надо либо снизить, либо полностью исключить», — говорится в публикации.

Аналитик отметил, что НАТО в нынешнем виде является раздражителем для России. При этом для урегулирования разногласий в Европе и ради собственной же безопасности она должна удовлетворить все требования РФ. Харрис предложил ЕС и Москве вернуться к идее плотной экономической интеграции. По его словам, такой шаг позволил бы всем участникам сделки обогатиться и сделать любые конфликты невыгодными.

Ранее в США предложили принять Россию в Североатлантический альянс, чтобы минимизировать риски в сфере безопасности. По мнению экспертов, в сложившейся ситуации такое решение может пойти всем на пользу.

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