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Европа пытается заменить российский газ на уголь

Экономика
Европа пытается заменить российский газ на уголь
Global Look Press  /  Florian Gaertner/photothek.de vi

Брюссель, 30 января. Германия и другие страны ЕС начинают заменять голубое топливо углем, даже несмотря на тренд на экологизацию. Об этом пишет «Прайм».

Отношения Запада и России обострились в последнее время. Многие американские и европейские журналисты и политологи говорят о том, что Европе якобы угрожает состояние энергозависимости от Москвы, поэтому нужны альтернативные источники поставок.

В это же время, забыв о «зеленой» повестке, многие члены Европейского союза активизируют импорт российского же угля. К примеру, РФ является самым крупным экспортером данного сырья в ФРГ. Помимо Берлина, отечественный уголь покупают и многие другие страны, которые к тому же увеличили долю закупок в 2021 году.

Германия с начала 2022 года нарастила производство электричества на угольных теплоэлектростанциях до 8,4 ГВт, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2021 года. До этого в стране закрыли АЭС на 4,05 ГВт, что вынуждает искать другие способы создания энергии. Поэтому уголь уже занимает долю минимум в 32% энергобаланса республики.

Агентство Eurostat подсчитало, что за период с января по ноябрь прошлого года, энергоресурс из России в большом количестве закупали все та же Германия, а также Нидерланды и Бельгия (20,3 млн тонн). Кроме них, российский уголь интересен Польше, Соединенному Королевству и Франции.

России остается только увеличивать добычу и повышать объемы поставок европейским партнерам. В ушедшем году угледобыча в РФ выросла до 438,09 млн тонн (+8,9%). Внешние поставки сырья повысились на 5,7% и составили 214,368 млн тонн. Стоимость топлива, в том числе на фоне энергокризиса и ситуации вокруг Украины, продолжает расти.

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Все новости / Экономика / Европа пытается заменить российский газ на уголь
уголь европа природный газ энергокризис россия и германия
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