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Минобороны Канады решило передислоцировать находящиеся на Украине войска

Армия
Минобороны Канады решило передислоцировать находящиеся на Украине войска
pixabay.com  /  PD

Оттава, 30 января. Военнослужащих ВС Канады, находящихся на территории Украины, передислоцировали на запад от реки Днепр, заявила глава канадского оборонного ведомства Анита Ананд.

В интервью газете Globe and Mail министр обороны отметила, что она не может сказать, когда и почему было принято решение о передислокации. При этом Ананд подчеркнула, что обеспечение безопасности канадских военных является приоритетной задачей.

«Мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», — сообщила она.

Ранее в Британии заявили о готовности удвоить военный контингент в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины. В Лондоне отметили, что окончательное решение будет принято после переговоров с союзниками по НАТО.

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