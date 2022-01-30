Минобороны Канады решило передислоцировать находящиеся на Украине войска

Оттава, 30 января. Военнослужащих ВС Канады, находящихся на территории Украины, передислоцировали на запад от реки Днепр, заявила глава канадского оборонного ведомства Анита Ананд.

В интервью газете Globe and Mail министр обороны отметила, что она не может сказать, когда и почему было принято решение о передислокации. При этом Ананд подчеркнула, что обеспечение безопасности канадских военных является приоритетной задачей.

«Мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», — сообщила она.

Ранее в Британии заявили о готовности удвоить военный контингент в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины. В Лондоне отметили, что окончательное решение будет принято после переговоров с союзниками по НАТО.