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Вдова Караченцова призналась, что молилась за здоровье Куравлева

Общество
Вдова Караченцова призналась, что молилась за здоровье Куравлева
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 30 января. Советская и российская актриса Людмила Поргина эмоционально отреагировала на новость о смерти Леонида Куравлева. Артистка призналась, что до последнего верила в то, что он покинет этот мир не в хосписе.

Вдова Николая Караченцова призналась, что очень сильно переживала за жизнь и здоровье Куравлева. Артистка постоянно изучала новости о его состоянии. Информацию о смерти артиста Поргина узнала из беседы с корреспондентом портала Teleprogramma.pro. Сразу же после этого она попыталась связаться с его друзьями и родственниками, чтобы узнать, где именно скончался ее коллега.

«Я несколько раз была на службе в церкви и молилась за него. Как видите, Господь распоряжается нашими жизнями так, как считает нужным. Очень грустно, что уходят такие отличные люди. Когда я сказала это священнику, то он успокоил меня. Он проговорил, что на смену одним прекрасным личностям приходят другие. Надеюсь, что нашему любимому Леониду Вячеславовичу там будет хорошо», — призналась Поргина.

По словам вдовы Караченцова, она обязательно придет проститься с покойным товарищем на траурной церемонии. Информация о том, где и когда пройдет мероприятие, пока отсутствует.

Знаменитый российский артист, звезда картины «Иван Васильевич меняет профессию» скончался на 86-м году жизни. Незадолго до смерти его экстренно госпитализировали с воспалением легких. Последние дни жизни актер провел в хосписе.

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смерть куравлев поргина
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