Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 21:59
21:56
Политика
Боррель: Евросоюз рассчитывает на США и Катар в случае сокращения поставок газа из России
21:53
Весь мир
Посольство Франции в ЦАР признало факт общения с боевиками
21:47
Происшествия
Посетитель кафе в Калининградской области устроил драку после требований угостить спиртным
21:43
Весь мир
Глава МИД Мали провел встречу с соотечественниками в Брюсселе
21:38
Политика
Генсек ОДКБ Зась назвал совместные учения России и Белоруссии внутренним делом стран
21:31
Происшествия
Четверо молодых пассажиров трамвая избили машиниста в Самаре
21:30
Происшествия
Четыре человека попали в больницу после ДТП на трассе под Псковом
21:22
Политика
Канада отозвала несколько работников посольства на Украине
21:19
Весь мир
Эмир Катара встретится с президентом США в Вашингтоне
21:13
Весь мир
Министр экономики Ливии: за дестабилизацией в стране стоит зарубежное вмешательство
Все новости

СГБ Абхазии: в Сухуме состоялись первые российско-абхазские антитеррористические учения

  /   Обновлено: 30 января 2022 21:13
Армия
СГБ Абхазии: в Сухуме состоялись первые российско-абхазские антитеррористические учения
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сухум, 30 января. Бойцы российских и абхазских силовых структур впервые провели совместные антитеррористические учения в центре Сухуме.

Глава Службы Госбезопасности (СГБ) Абхазии Роберт Киут сообщил, что маневры, в первую очередь, были организованы для предупреждения внешних угроз. Учения проходили на площади Свободы при участии около 500 человек из армейских подразделений, МВД, МЧС и других ведомств.

«Замысел учений таков: освобождение правительственного здания с заложниками, захваченными террористами с применением авиации и бронетехники. С учетом того, что это было впервые, я оцениваю действия наших подразделений на твердую четверку», — рассказал Киут.

Ранее сообщалось, что в Южном военном округе прошли маневры танковых подразделений. Экипажи тяжелых боевых машин Т-72Б3 провели ночные бои.

Вернуться назад
Все новости / Армия / СГБ Абхазии: в Сухуме состоялись первые российско-абхазские антитеррористические учения
россия учения абхазия
Комментировать