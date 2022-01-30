СГБ Абхазии: в Сухуме состоялись первые российско-абхазские антитеррористические учения

Сухум, 30 января. Бойцы российских и абхазских силовых структур впервые провели совместные антитеррористические учения в центре Сухуме.

Глава Службы Госбезопасности (СГБ) Абхазии Роберт Киут сообщил, что маневры, в первую очередь, были организованы для предупреждения внешних угроз. Учения проходили на площади Свободы при участии около 500 человек из армейских подразделений, МВД, МЧС и других ведомств.

«Замысел учений таков: освобождение правительственного здания с заложниками, захваченными террористами с применением авиации и бронетехники. С учетом того, что это было впервые, я оцениваю действия наших подразделений на твердую четверку», — рассказал Киут.

Ранее сообщалось, что в Южном военном округе прошли маневры танковых подразделений. Экипажи тяжелых боевых машин Т-72Б3 провели ночные бои.