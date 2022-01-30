Народный артист — даже не по званию, а по сути своей: «Гоблин» Пучков попрощался с Леонидом Куравлевым

30 января 2022 года ушел из жизни известный советский и российский актер Леонид Куравлев. Легендарному артисту было 85 лет. В начале года он был госпитализирован с подозрением на заболевание коронавирусом, но позднее выяснилось, что все куда серьезнее — у актера произошло необратимое поражение мозга. Свое прощальное слово о Куравлеве в интервью ФАН произнес блогер и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков.

«Хороший актер, снимавшийся в отличных фильмах, — сказал Гоблин. — Он был превосходен везде: начиная со всяких «Ты — мне, я — тебе», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию» и так далее, включая, конечно же, «Место встречи изменить нельзя».

Блогер назвал Куравлева «истинным народным артистом».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Народный — даже не по званию, а по сути своей, — сказал «Гоблин». — Настоящий советский актер! Сын слесаря и парикмахерши — а каких творческих высот он достиг! Заслужил народную любовь! Очень-очень жаль, что такой человек от нас ушел».

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий заявил, что готов похоронить Леонида Куравлева бесплатно.