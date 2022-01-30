ФРС США может поднять процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов из-за инфляции

Вашингтон, 30 января. Федеральная резервная система (ФРС) США ради борьбы с высокой инфляцией может пойти на повышение базовой учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов, заявил в интервью Financial Times президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостич.

Обычно ФРС повышает ставку на 25 базисных пункта. Однако, по словам Бостича, рекордная инфляция может оправдать более резкий подъем индикатора. В последний раз американский регулятор повышал базовую процентную ставку на 50 единиц в мае 2000 года.

Представители ФРС уже неоднократно заявляли о намерении повлиять на рост потребительских цен, который достиг рекордного уровня за последние 40 лет. Ожидается, что регулятор начнет нормализацию денежно-кредитной политики с марта этого года. Сейчас базовая процентная ставка составляет в США 0-0,25%.

ФРС ранее опубликовал доклад, согласно которому молодые американцы живут намного беднее своих родителей. По данным регулятора, в 2021 году представителям поколения Y принадлежало лишь 5,9% всего национального богатства. При этом представители поколения X контролируют больше половины всех денег в США.