Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 21:59
21:56
Политика
Боррель: Евросоюз рассчитывает на США и Катар в случае сокращения поставок газа из России
21:53
Весь мир
Посольство Франции в ЦАР признало факт общения с боевиками
21:47
Происшествия
Посетитель кафе в Калининградской области устроил драку после требований угостить спиртным
21:43
Весь мир
Глава МИД Мали провел встречу с соотечественниками в Брюсселе
21:38
Политика
Генсек ОДКБ Зась назвал совместные учения России и Белоруссии внутренним делом стран
21:31
Происшествия
Четверо молодых пассажиров трамвая избили машиниста в Самаре
21:30
Происшествия
Четыре человека попали в больницу после ДТП на трассе под Псковом
21:22
Политика
Канада отозвала несколько работников посольства на Украине
21:19
Весь мир
Эмир Катара встретится с президентом США в Вашингтоне
21:13
Весь мир
Министр экономики Ливии: за дестабилизацией в стране стоит зарубежное вмешательство
Все новости

ФРС США может поднять процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов из-за инфляции

Экономика
ФРС США может поднять процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов из-за инфляции
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5, Dan Smith

Вашингтон, 30 января. Федеральная резервная система (ФРС) США ради борьбы с высокой инфляцией может пойти на повышение базовой учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов, заявил в интервью Financial Times президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостич.

Обычно ФРС повышает ставку на 25 базисных пункта. Однако, по словам Бостича, рекордная инфляция может оправдать более резкий подъем индикатора. В последний раз американский регулятор повышал базовую процентную ставку на 50 единиц в мае 2000 года.

Представители ФРС уже неоднократно заявляли о намерении повлиять на рост потребительских цен, который достиг рекордного уровня за последние 40 лет. Ожидается, что регулятор начнет нормализацию денежно-кредитной политики с марта этого года. Сейчас базовая процентная ставка составляет в США 0-0,25%.

ФРС ранее опубликовал доклад, согласно которому молодые американцы живут намного беднее своих родителей. По данным регулятора, в 2021 году представителям поколения Y принадлежало лишь 5,9% всего национального богатства. При этом представители поколения X контролируют больше половины всех денег в США.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ФРС США может поднять процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов из-за инфляции
сша фрс сша экономика сша
Комментировать