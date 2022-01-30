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Алексей Панин рассказал о непростом характере Леонида Куравлева

Общество
Алексей Панин рассказал о непростом характере Леонида Куравлева
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 30 января. Актер Алексей Панин поделился воспоминаниями об умершем народном артисте РСФСР Леониде Куравлеве.

Панин сообщил, что с большим уважением относится к звезде фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Актер очень рад, что знал лично легендарного артиста. Кроме того, коллеги были близки в какой-то период жизни.

«Это был достаточно непростой человек. Он был в жизни не таким, как мы привыкли воспринимать его на экране по его ролям, но это был очень крутой человек», — сказал Панин в Stories в своем Instagram-аккаунте.

30 января стало известно о смерти Куравлева. Источник из окружения актера сообщил ФАН, что близкие хотят похоронить его на Троекуровском кладбище, где покоится его супруга, которую он всю жизнь любил.

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