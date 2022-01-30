Долина восхитила поклонников на фото с Агутиным и Пресняковым

Москва, 30 января. Певица Лариса Долина предстала на совместном фото с музыкантами Леонидом Агутиным и Владимиром Пресняковым. Поклонники с восторгом отреагировали на появление звезд в одном кадре.

Фото появилось в аккаунте продюсера Бориса Рубиновского, который регулярно сотрудничает с крупнейшими российскими знаменитостями, такими как Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Судя по кадру, Долина работала над неким музыкальным проектом, в котором также оказались заняты Агутин и Пресняков. Фото появилось в аккаунте продюсера в Instagram.

«Сегодня работаем с прекрасными людьми и великими музыкантами», — поделился продюсер.

Prt Scr instagram.com / @borisizh

Звездное фото восхитило поклонников артистов. Интернет-пользователи осыпали Долину и ее коллег комплиментами в комментариях.

«Концерт Леонида тоже очень жду у нас. Какая классная компания у вас сегодня — кайф»; «Команда молодости нашей»; «Мой любимый Леонид Агутин и Лариса Долина», — писали фолловеры.

Долина предстала на фото в полный рост и продемонстрировала постройневшую фигуру в обтягивающих джинсах. Артистка призналась, что секрет ее стройности заключается в интервальном голодании.