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Депутат Европарламента Крамон уличила киевские власти в наркомании из-за слов о России

  /   Обновлено: 30 января 2022 20:38
Политика
Депутат Европарламента Крамон уличила киевские власти в наркомании из-за слов о России
Федеральное агентство новостей

Берлин, 30 января. Киевские власти могут оказаться наркоманами. Соответствующее заявление сделала депутат Европарламента Виола фон Крамон.

Таким образом она прокомментировала заявления руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что западные страны сеют панику на Украине своими заявлениями о якобы вторжении России в государство. Об этом депутат написала в своем Twitter.

«Они все там на Украине наркоманы или что у них происходит?», — задалась она вопросом.

Запад усиленно форсирует в средствах массовой информации сообщения о якобы нападении Российской Федерации на Украину. Однако в Кремле подчеркнули, что никакой угрозы со стороны Москвы для Киева нет, а военнослужащие РФ могут свободно передвигаться по территории своей страны.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве призвало американцев, находящихся на Украине, покинуть государство. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

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украина россия депутат
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