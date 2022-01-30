Депутат Европарламента Крамон уличила киевские власти в наркомании из-за слов о России

Берлин, 30 января. Киевские власти могут оказаться наркоманами. Соответствующее заявление сделала депутат Европарламента Виола фон Крамон.

Таким образом она прокомментировала заявления руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что западные страны сеют панику на Украине своими заявлениями о якобы вторжении России в государство. Об этом депутат написала в своем Twitter.

«Они все там на Украине наркоманы или что у них происходит?», — задалась она вопросом.

Запад усиленно форсирует в средствах массовой информации сообщения о якобы нападении Российской Федерации на Украину. Однако в Кремле подчеркнули, что никакой угрозы со стороны Москвы для Киева нет, а военнослужащие РФ могут свободно передвигаться по территории своей страны.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве призвало американцев, находящихся на Украине, покинуть государство. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.