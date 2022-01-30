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Медведев с недовольным видом слушал официальные речи на церемонии награждения AO-2022

Спорт
Медведев с недовольным видом слушал официальные речи на церемонии награждения AO-2022
Global Look Press  /  Frank Molter/dpa

Мельбурн, 30 января. Российский теннисист Даниил Медведев выражал недовольство во время официальной речи организаторов на церемонии награждения Australian Open — 2022.

После поражения в финале австралийского турнира вторая ракетка мира с недовольным видом и прошептал: «Boring» («Скучно»).

Вторую половину финального матча 25-летний россиянин постоянно апеллировал к главному арбитру Джону Блому — теннисист был недоволен публикой, судейством, болбоями. Между третьим и четвертыми сетами россиянин назвал болельщиков «безмозглыми идиотами». Он попросил арбитра быть жестче, поскольку публика мешает своими свистами и криками на подачах.

Кроме того, Медведев отреагировал на поведение австралийских болельщиков. Он предположил, что его освистывают из-за национальности.

«Думаю, национальность играет ключевую роль. Когда ты играешь против представителя другой страны, то толпа болеет за него, а не за представителя России», — высказался россиянин.

В воскресенье Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open. Встреча спортсменов продолжалась 5 часов 24 минуты. Испанец отыгрался с 0-2 по сетам.

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теннис даниил медведев australian open Рафаэль Надаль
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