Медведев с недовольным видом слушал официальные речи на церемонии награждения AO-2022

Мельбурн, 30 января. Российский теннисист Даниил Медведев выражал недовольство во время официальной речи организаторов на церемонии награждения Australian Open — 2022.

После поражения в финале австралийского турнира вторая ракетка мира с недовольным видом и прошептал: «Boring» («Скучно»).

Вторую половину финального матча 25-летний россиянин постоянно апеллировал к главному арбитру Джону Блому — теннисист был недоволен публикой, судейством, болбоями. Между третьим и четвертыми сетами россиянин назвал болельщиков «безмозглыми идиотами». Он попросил арбитра быть жестче, поскольку публика мешает своими свистами и криками на подачах.

Кроме того, Медведев отреагировал на поведение австралийских болельщиков. Он предположил, что его освистывают из-за национальности.

«Думаю, национальность играет ключевую роль. Когда ты играешь против представителя другой страны, то толпа болеет за него, а не за представителя России», — высказался россиянин.

В воскресенье Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open. Встреча спортсменов продолжалась 5 часов 24 минуты. Испанец отыгрался с 0-2 по сетам.