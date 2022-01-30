Елена Воробей вспомнила, как Галкин помог ей отговорить отца от операции в деревне

Москва, 30 января. Звезда программы «Аншлаг» Елена Воробей поделилась историей о том, как ее отцу потребовалась опасная операция. По словам артистки, шоумен Максим Галкин оказал помощь ее отцу.

Тема семьи оказалась в центре обсуждения в ток-шоу «Звезды сошлись». Комедийная артистка Елена Воробей рассказала, что однажды ее отцу потребовалось стентирование — сложная операция на сердце. Родитель принял решение довериться хирургам в некоей белорусской деревне, что возмутило телезвезду. Воробей вспомнила, что в тот момент она позвонила Максиму Галкину, который помог ей отговорить отца.

«В итоге я позвонила Максиму Галкину, узнала, что они там решали вопросы с сердцем. Он посоветовал хороших специалистов. И папа поехал в Москву», — поделилась юмористка.

НТВ / Prt Scr Звезды сошлись

Помимо отца проблемы со здоровьем возникли и у дочери артистки. В 2019 году она перенесла тяжелую операцию на спине в Германии, после чего девушке пришлось заново учиться ходить.

Актриса Татьяна Васильева также рассказала о проблемах сестры со здоровьем в программе «Звезды сошлись». По словам артистки, ее родственница регулярно болеет после смерти мужа и сына от онкологического заболевания.