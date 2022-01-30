Брат Аниты Цой признался, что избегал общения с семьей во время тюремного срока

Москва, 30 января. Брат певицы Аниты Цой Алексей встал на путь исправления после тюремного заключения. Родственник поп-исполнительницы рассказал о жизни в колонии и общении с семьей.

Тема семейных отношений оказалась в центре нового эпизода программы «Звезды сошлись». Певица Анита Цой часто делится с поклонниками новостями о новых проектах и поездках, однако лишь изредка касается разговоров о родственниках. Так, брат артистки Алексей оказался бывшим заключенным колонии общего режима. Он признался в эфире ток-шоу, что тюрьма стала для него неприятным опытом.

«Никому не желаю. День сурка постоянный. Драки считались неприемлемыми», — поделился Алексей.

НТВ / Prt Scr Звезды сошлись

Брат артистки вышел из тюрьмы в 2019 году. Три года родственники не навещали его в колонии, в том числе и Анита Цой. Он признался, что сам попросил близких не приезжать из-за чувства вины.

После освобождения Алексей устроился работать курьером и переехал в свою детскую комнату в доме матери. Она винит себя в судьбе сына, но брат исполнительницы решительно настроен исправиться ради родительницы.

Марат Башаров также оказался в центре обсуждений программы из-за обвинений в избиении женщин. Брат артиста высказался в его защиту и сам признался в домашнем насилии.