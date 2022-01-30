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Европарламент объявил о переговорах с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа

  /   Обновлено: 30 января 2022 20:25
Экономика
Европарламент объявил о переговорах с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 30 января. Страны Евросоюза ведут переговоры с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам голубого топлива, заявил глава Европарламента Жозеп Боррель.

К такой мере Брюссель прибег на случай, если Россия решит прекратить поставки голубого топлива в регион. Данный вариант рассматривается, поскольку Запад готовится к эскалации ситуации на Украине и последующим антироссийским санкциям. В ЕС уверены, что после этого Москва может ограничить транзит, несмотря на заключенные договоренности.

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», — добавил Боррель.

Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Европа рассчитывает на поставки азербайджанского газа как альтернативы российскому из-за энергетического кризиса. Еврокомиссар Кадри Симсон, по данным СМИ, на следующей неделе совершит визит в Баку, где встретится с главой минфина и минэкологии.

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европарламент поставки газа в Европу Жозеп Боррель
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