Европарламент объявил о переговорах с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа

Брюссель, 30 января. Страны Евросоюза ведут переговоры с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам голубого топлива, заявил глава Европарламента Жозеп Боррель.

К такой мере Брюссель прибег на случай, если Россия решит прекратить поставки голубого топлива в регион. Данный вариант рассматривается, поскольку Запад готовится к эскалации ситуации на Украине и последующим антироссийским санкциям. В ЕС уверены, что после этого Москва может ограничить транзит, несмотря на заключенные договоренности.

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», — добавил Боррель.

Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Европа рассчитывает на поставки азербайджанского газа как альтернативы российскому из-за энергетического кризиса. Еврокомиссар Кадри Симсон, по данным СМИ, на следующей неделе совершит визит в Баку, где встретится с главой минфина и минэкологии.