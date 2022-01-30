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Россияне в 2021 году чаще всего покупали через интернет автомобили Hyundai Creta и Solaris

Экономика
Россияне в 2021 году чаще всего покупали через интернет автомобили Hyundai Creta и Solaris
hyundai.ru  /  ООО Хендэ Мотор СНГ

Москва, 30 января. Покупки автомобилей в режиме онлайн становятся все более популярными в России. В 2021 году больше всего россияне покупали через интернет-портал модели Hyundai Creta и Solaris.

Доля их реализации составляет 7,98% и 4,28% соответственно. Также востребованными на рынке РФ были модели из Китая Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro. В том числе пользовались спросом в Сети машины Hyundai Santa Fe, Kia Rio и K5, Volkswagen Polo и Tiguan, Lada Vesta и Granta.

Ключевым достоинством покупки авто в интернете выступает экономия личного времени. Более того, оформление документов через портал осуществляется быстро и беспроблемно. Для автолюбителей предусмотрены те же скидки и акции, которые клиент может получить при личном посещении автосалона.

Средняя сумма выданных автокредитов в РФ в декабре 2021 года обновила исторический рекорд. Об этом заявили в Национальном бюро кредитных историй.

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