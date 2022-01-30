Россиянам перечислили способы снизить платежи за коммунальные услуги

Москва, 30 января. Существует четыре эффективных способа снизить платежи за услуги ЖКХ, заявили эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко и эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук.

В беседе с агентством URA.RU специалисты отметили, что сэкономить поможет установка счетчиков, экономное использование воды, выключение электроприборов из розеток, а также получение субсидий. Также необходимо следить за тем, чтобы не подтекали краны.

«Нужно сравнивать свои платежи с соседями. Нужно смотреть на счетчики после отъезда. Если он прокрутился, то может в унитазе вода капать или быть другая неисправность», — добавил Рыбальченко.

Депутаты Госдумы ранее предложили предоставить пожилым россиянам новый способ оплаты коммунальных услуг. Некоторые граждане переплачивают из-за комиссий, которые вводят банки.