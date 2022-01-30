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Россиянам перечислили способы снизить платежи за коммунальные услуги

Общество
Россиянам перечислили способы снизить платежи за коммунальные услуги
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 января. Существует четыре эффективных способа снизить платежи за услуги ЖКХ, заявили эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко и эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук.

В беседе с агентством URA.RU специалисты отметили, что сэкономить поможет установка счетчиков, экономное использование воды, выключение электроприборов из розеток, а также получение субсидий. Также необходимо следить за тем, чтобы не подтекали краны.

«Нужно сравнивать свои платежи с соседями. Нужно смотреть на счетчики после отъезда. Если он прокрутился, то может в унитазе вода капать или быть другая неисправность», — добавил Рыбальченко.

Депутаты Госдумы ранее предложили предоставить пожилым россиянам новый способ оплаты коммунальных услуг. Некоторые граждане переплачивают из-за комиссий, которые вводят банки.

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