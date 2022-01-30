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Продюсер Евгений Морозов рассказал о последнем желании Леонида Куравлева

Общество
Продюсер Евгений Морозов рассказал о последнем желании Леонида Куравлева
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 30 января. Близкий друг артиста Леонида Куравлева, генеральный директор компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов описал угнетенное состояние актера после смерти супруги. Последним желанием звезды картины «Афоня» было попасть в дом престарелых.

Морозов рассказал о сложном жизненном периоде покойного друга. После смерти жены Куравлев утратил всякий интерес к жизни — перестал ездить на работу, отказался от крупных ролей. Из дома выходил только в магазин, а дверь не открывал даже своим детям. По словам продюсера, соседи приносили артисту пакеты с едой, чтобы тот не умер от голода.

«Когда у Леонида умерла жена, первое, что он сказал: «Отвезите меня в дом престарелых»», — признался Морозов в интервью kp.ru.

Психолог Екатерина Чижовская объяснила желание Куравлева вести затворнический образ жизни тем, что взгляды пожилых людей отличаются консервативностью, любые перемены для них сильнейший стресс, а впечатлительность может перерасти в страх.

«Пожилые люди очень остро ощущают свою ненужность. Даже проживание с близкими людьми может вызвать такое ощущение», — объяснила поведение артиста специалист.

По ее мнению, Леонид Куравлев после пика популярности, блеска и всеобщей любви не мог смириться со скорым забвением. Близкие, определив артиста в пансионат для престарелых, попытались его поддержать и социально адаптировать.

Известно, что великий актер завещал быть похороненным рядом со своей любимой супругой на Троекуровском кладбище. Близкие и родные Куравлева хотят добиться исполнения последней воли звезды картины «Иван Васильевич меняет профессию».

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