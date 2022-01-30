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Юмористка Елена Воробей рассказала о трагической смерти зятя

Шоу-бизнес
Юмористка Елена Воробей рассказала о трагической смерти зятя
instagram.com  /  @vorobei_elena

Москва, 30 января. Заслуженная артистка России Елена Воробей рассказала о проблемах в семье сестры, с которыми юмористка помогает справляться.

Воробей приняла участие в шоу «Звезды сошлись», где рассказала о своей родной сестре Наталье и ее семье, которая пережила смерть близкого человека.

«Я помогаю среднему ребенку Наташи, живет с моим ребенком в Петербурге. Борюсь за ее детей, как за собственных. Случилась большая беда в их семье, трагедия, тяжело переживали. Умер муж Наташи молодым, дети остались без отца. Его брата зарезали. Была депрессия, загнала его», — рассказала о судьбе зятя юмористка.

Сестра актрисы заявила, что у ее супруга была другая семья, а сам он принимал наркотики. После того как он бросил употреблять запрещенные вещества, произошли изменения в головном мозге, началась депрессия и галлюцинации.

Юморист Владимир Винокур в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» признался, что настоящая фамилия Воробей вовсе не такая птичья. По его словам, она взяла себе этот псевдоним именно по его совету.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юмористка Елена Воробей рассказала о трагической смерти зятя
смерть воробей зять
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