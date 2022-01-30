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Губерниев назвал спором титанов встречу Медведева с Надалем в финале Australian Open

Спорт
Губерниев назвал спором титанов встречу Медведева с Надалем в финале Australian Open
Global Look Press  /  Bai Xuefei/Xinhua

Москва, 30 января. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от финального матча на Australian Open, в котором россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Он назвал прекрасной игру второй ракетки мира, отметив, что россиянин сражался доблестно.

«Соперник вернулся после травмы и коронавируса. Это был спор титанов тенниса. Надаль просто был сильнее, поймал кураж. Довел матч до победы. Он великий. Но Медведев молодец, прекрасно играл», — передает слова Губерниева «Чемпионат».

В воскресном финале испанский теннисист одержал победу со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Для Надаля эта победа стала 21-й на турнирах Большого шлема. Он обошел швейцарца Роджера Федерера и является рекордсменом по данному показателю. Медведев является действующим победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open — 2021).

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Дмитрий Губерниев даниил медведев australian open Рафаэль Надаль
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