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Мария Шукшина призналась, что покойный Куравлев был любимым актером ее отца

  /   Обновлено: 30 января 2022 20:10
Общество
Мария Шукшина призналась, что покойный Куравлев был любимым актером ее отца
Пресс-служба Московского государственного академического театра «Русская песня»

Москва, 30 января. Российская артистка Мария Шукшина высказалась о смерти Леонида Куравлева и призвала прессу не обсуждать его семью. По мнению телеведущей, любое трагическое событие в нынешнее время превращается в ток-шоу.

Шукшина разместила несколько черно-белых кадров из фильмов, в которых снимался Куравлев. Звезда заранее призвала покойного артиста простить всех тех, кто устроит «пляски» на его костях. Речь идет о желтой прессе, которая попытается заработать на трагической истории.

«Сегодня умер любимый актер моего папы. Леонид Васильевич, Царствие небесное! Дядя Леня… Сейчас телевизионщики, снимающие бесчеловечные шоу, кинутся обсуждать вашу прекрасную семью. В такое беспощадное время мы живем», — призвала к совести сотрудников СМИ Шукшина на своей личной странице в Instagram.

Мария Шукшина призналась, что покойный Куравлев был любимым актером ее отца
Prt Scr instagram.com / @shukshina_maria

После смерти любимой супруги артист долго не мог прийти в себя. Куравлев нашел утешение в религии, однако продолжал уходить в себя — превратился в затворника, который не желал идти на контакт с прессой.

Знаменитый российский артист скончался на 86-м году жизни. Незадолго до смерти Куравлева экстренно госпитализировали с воспалением легких. Последние дни он провел в хосписе.

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