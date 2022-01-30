Мария Шукшина призналась, что покойный Куравлев был любимым актером ее отца

Москва, 30 января. Российская артистка Мария Шукшина высказалась о смерти Леонида Куравлева и призвала прессу не обсуждать его семью. По мнению телеведущей, любое трагическое событие в нынешнее время превращается в ток-шоу.

Шукшина разместила несколько черно-белых кадров из фильмов, в которых снимался Куравлев. Звезда заранее призвала покойного артиста простить всех тех, кто устроит «пляски» на его костях. Речь идет о желтой прессе, которая попытается заработать на трагической истории.

«Сегодня умер любимый актер моего папы. Леонид Васильевич, Царствие небесное! Дядя Леня… Сейчас телевизионщики, снимающие бесчеловечные шоу, кинутся обсуждать вашу прекрасную семью. В такое беспощадное время мы живем», — призвала к совести сотрудников СМИ Шукшина на своей личной странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @shukshina_maria

После смерти любимой супруги артист долго не мог прийти в себя. Куравлев нашел утешение в религии, однако продолжал уходить в себя — превратился в затворника, который не желал идти на контакт с прессой.

Знаменитый российский артист скончался на 86-м году жизни. Незадолго до смерти Куравлева экстренно госпитализировали с воспалением легких. Последние дни он провел в хосписе.