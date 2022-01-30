Алена Хмельницкая почтила память Леонида Куравлева совместным фото

Москва, 30 января. Актриса Алена Хмельницкая поделилась воспоминаниями о советском актере Леониде Куравлеве. Артистка показала совместный кадр с кинозвездой и выразила соболезнования в связи с его смертью.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев ушел из жизни в хосписе после долгого лечения пневмонии. Новость о его смерти стала потрясением для знаменитостей. Так, актриса Алена Хмельницкая призналась, что ей повезло узнать актера лично и даже заполучить совместное фото. Звезда показала архивный кадр в Instagram.

«Леонид Вячеславович Куравлев! Прощайте, великий актер, светлейший человек! Я так рада, что мне посчастливилось познакомиться с Вами. Я помню, поразилась невероятной простоте общения, а еще мальчишескому хулиганству в глазах», — поделилась актриса.

Prt Scr instagram.com / @alyona_xmelik

Хмельницкая также почтила память Куравлева в публикации. Она отметила, что зрители непременно будут показывать картины с участием артиста следующим поколениям.

Ранее Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью артиста. Кинозвезда отметила, что Куравлев всегда был оптимистичным человеком, готовым полностью погрузиться в новые роли.