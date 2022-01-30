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Глава евродипломатии Боррель выразил сожаление о расширении Россией черного списка

Политика
Глава евродипломатии Боррель выразил сожаление о расширении Россией черного списка
Global Look Press  /  Zucchi/EUC

Брюссель, 30 января. Евросоюз сожалеет о расширении Россией черного списка. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам евродипломата, он сожалеет о расширении черного списка со стороны российских властей. Также Боррель пообещал «соответствующую реакцию» от ЕС. Какой именно ответ последует, он не уточнил.

Ранее МИД России заявил, что Москва расширит список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Решение было принято в ответ на действия Брюсселя. Так, в Россию не смогут въезжать руководители европейских ЧВК и политики, которые несут личную ответственность за антироссийскую риторику в ЕС.

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