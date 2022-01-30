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На выставке Dubai Expo в ОАЭ прогремели взрывы

  /   Обновлено: 30 января 2022 20:18
Весь мир
На выставке Dubai Expo в ОАЭ прогремели взрывы
Global Look Press  /  Su Xiaopo/XinHua

Абу-Даби, 30 января. По сообщению ряда источников, около 15:00 по московскому времени в ОАЭ на месте проведения международной выставки Dubai Expo прогремели несколько взрывов, после чего из ряда павильонов были эвакуированы все посетители. На данный момент официальные лица государства еще не давали каких-либо комментариев по этому поводу, отсутствует и информация о жертвах.

Однако ряд пользователей социальных сетей предположил, что раздавшиеся звуки могли быть вызваны ударами с воздуха, организованными йеменскими повстанцами из движения «Ансар Аллах». Ранее интернет-издание Al-Khabar Al-Yemeni со ссылкой на источники в рядах хуситов заявило о подготовке крупномасштабной атаки против Эмиратов с применением 300 ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов, а также до сотни баллистических и крылатых ракет.

После публикации информации о взрывах один из йеменских журналистов опубликовал в своем Twitter фотографию встречи президентов Израиля Ицхака Герцога и ОАЭ Халифы бин Заида Аль Нахайяна, сопроводив ее комментарием о том, что «йеменские хуситы отправили простые подарки двум влюбленным». Тем не менее, несмотря на немалую вероятность атаки со стороны повстанцев, истинные причины взрывов пока остаются неясными.

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