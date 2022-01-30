Экс-сенатор Клинцевич допустил распад США из-за разногласий внутри страны

Москва, 30 января. Соединенные Штаты могут разрушиться на фоне политических противоречий в государстве. С таким мнением выступил бывший член Совфеда Франц Клинцевич.

Политик отреагировал на недавний материал в журнале National Interest. Обозреватель издания Марк Кац подчеркивал, что существует несколько сценариев уничтожения США. К развалу страны может привести обострение расового вопроса, противостояние «черных» и «белых». Также губительными последствиями обернутся противоречия между республиканцами и демократами, пояснял эксперт.

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Экс-сенатор Клинцевич разложил по полочкам правду о неминуемой гибели США. Бывший член Совфеда дал комментарий iReactor.

«Вопросы политического разделения и противостояния с учетом тех последних глобальных тотальных фальсификаций, которые произошли на выборах в США, имеют далеко идущие последствия. Это мины замедленного действия, которые обязательно взорвутся. А вот когда, как и кто их детонирует — дело времени. Я в этом абсолютно уверен», — заявил политик.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сравнил Соединенные Штаты с карточным домиком. О разрушающемся состоянии страны свидетельствует разочарование американцев из-за недостаточной помощи заболевшим коронавирусом, пояснил политик.