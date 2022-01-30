Банки начали предлагать жителям Эстонии кредиты на электроэнергию

Таллин, 30 января. Эстонский банк Coop Pank начал предлагать своим клиентам займы для оплаты счетов за электроэнергию. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте кредитно-финансовой организации.

Ставка по такому кредиту составляет 1% годовых. Руководитель подразделения Coop Pank по обслуживанию клиентов Расмус Хейнла отметил, что банковскую услугу не следует путать с беспроцентной рассрочкой или правительственными компенсациями.

«Мы просим всех клиентов учитывать, что это не финансовая помощь, а именно кредитный продукт со срочным финансовым обязательством. Клиенты, получающие поддержку от государства или местного самоуправления, имеют возможность погасить кредит быстрее без дополнительных затрат», — объяснил Хейнл.

Жители Эстонии смогут оформить энергозайм на сумму от 300 до 1000 евро. Деньги предоставляются на срок до шести месяцев. За оформление договора банк взимает 10 евро.

Латвийский предприниматель Киров Липман ранее пожаловался на махинации властей республики с ценами на электричество. По его словам, из-за действий правительства на энергетических рынках жители страны вынуждены платить по завышенным тарифам.