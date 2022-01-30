Агутин показал редкий кадр с сыном Хабенского на праздновании юбилея актера

Москва, 30 января. Заслуженный артист России Леонид Агутин опубликовал кадр с повзрослевшим наследником худрука Московского художественного театра им. А.П.Чехова Константина Хабенского.

Агутин побывал на праздновании 50-летнего юбилея Хабенского. Исполнитель сделал фотографию с именинником и его сыном Иваном. 14-летний наследник до недавнего времени проживал в Испании, но все-таки вернулся на родину.

Исполнитель хита «Все в твоих руках» показал редкий кадр на своей странице в Instagram. Он отметил, что наследник артиста заметно подрос и уже стал выше своего известного отца.

Prt Scr instagram.com / @agutinleonid

Иван родился в браке артиста и журналистки Анастасии Смирновой. Женщина скончалась от онкологического заболевания, когда мальчику был всего один год. Позже худрук связал себя узами брака с актрисой Ольгой Литвиновой. В браке у них родились две дочери — Александра и Вера. Хабенский не афиширует, чем занимается его сын.

Артист шикарно отметил юбилей 11 января. В честь этого события он устроил пышную вечеринку с участием звезд кинематографа и шоу-бизнеса в одном из московских ресторанов.