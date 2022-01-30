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Политолог Сатановский: Прага уничтожила секретный документ в «деле Врбетице» намеренно

Политика
Политолог Сатановский: Прага уничтожила секретный документ в «деле Врбетице» намеренно
wikipedia.org  /  Jan Polák / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 января. Прага уничтожила секретный документ в «деле Врбетице» намеренно. Соответствующее заявление сделал ученый-востоковед, экономист и политолог Евгений Сатановский.

По словам ученого, ссора с Россией из-за «дела Врбетице» нанесла экономике Праги существенный урон. Сатановский подчеркнул, что компенсации чехам ждать не от кого. Что касается Соединенных Штатов, то им нет никакого дела до проблем «вписавшейся за них» Праги, отметил политолог.

«Как теперь из этого выпутываться? Ну, для начала сверхсекретный отчет президенту испарился. "Случайно уничтожили"? Ага-ага. Так у пунктуальных, дисциплинированных, скрупулезных чехов с секретными бумагами на высшем уровне всегда и бывает», — раскрыл он истинную причину «случайного» уничтожения секретного документа в «деле Врбетице».

Политолог Сатановский: Прага уничтожила секретный документ в «деле Врбетице» намеренно
flickr.com / C.

Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. Москва, в свою очередь, объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве надуманны.

Ранее сообщалось, что переданный президенту Чехии Милошу Земану доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице в апреле 2021 года оказался уничтожен. Прага заявила, что инцидент произошел случайно.

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