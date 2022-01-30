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Джокович назвал удивительным достижением 21-й Шлем Рафаэля Надаля

  /   Обновлено: 30 января 2022 19:49
Спорт
Джокович назвал удивительным достижением 21-й Шлем Рафаэля Надаля
Global Look Press  /  Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

Белград, 30 января. Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил победителей и финалистов Открытого чемпионата Австралии — 2022.

Серб Джокович отметил, что в стартовом турнире «Большого шлема» 2022 года было много выдающегося тенниса. Он назвал потрясающими оба финала Australian Open.

Джокович назвал удивительным достижением 21-й Шлем Рафаэля Надаля
Prt Scr instagram.com / @djokernole

«Поздравляю Эшли Барти с потрясающим выступлением перед домашней публикой и Даниэль Коллинз с невероятным турниром. Поздравляю Рафаэля Надаля с 21-м Шлемом. Удивительное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух еще раз принес победу. Даниил Медведев выложился по полной и играл со страстью и решимостью, которые мы от него ожидаем», — написал Джокович в своем Instagram-аккаунте.

В финале мужского одиночного разряда Рафаэль Надаль одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым. У женщин первая ракетка мира Барти впервые выиграла Australian Open, обыграв Коллинз.

Напомним, Джокович не смог защитить титул на AO-2022, поскольку австралийские власти депортировали серба из страны на фоне скандала с аннулированием визы. В финал 2021 года 34-летний теннисист в трех партиях обыграл Медведева.

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Все новости / Спорт / Джокович назвал удивительным достижением 21-й Шлем Рафаэля Надаля
теннис australian open Рафаэль Надаль новак джокович эшли барти
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