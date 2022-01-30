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Михаил Мишустин отметил выдающийся актерский талант покойного Леонида Куравлева

Общество
Михаил Мишустин отметил выдающийся актерский талант покойного Леонида Куравлева
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 30 января. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким умершего Леонида Куравлева и отметил его редкий комедийный талант и импровизацию.

Мишустин выразил искренние и глубокие соболезнования всем тем, кто любил народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, который скончался на 86-м году жизни.

«Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли — его редкий комедийный талант и мастерство импровизации. Многие годы кинофильмы с участием Леонида Вячеславовича создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год», — передала слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Глава правительства отметил, что актерскую работу Куравлева можно назвать «нестареющей классикой». Фильмы с участием звезды картины «Иван Васильевич меняет профессию», по мнению политика, будут пересматривать еще очень долгое время.

Знаменитый российский актер Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Последние дни жизни артист провел в хосписе.

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