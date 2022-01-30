Донбасс сегодня: в Донецке ранен мирный житель, луганчанин из ВСУ расстрелял сослуживцев

Донбасс, 30 января. Обстрел Донецка привел к ранению мирного жителя. Украинские призывники могут задорого откосить от службы. Офицеры ВСУ продают фермерам солярку за полцены. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки украинские войска трижды открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Огонь велся на мариупольском и донецком направлении обороны с применением 120-мм и 60-мм минометов и снайперского оружия. Важно отметить, что калибр 60 мм не свойственен для Вооруженных сил Украины и применяется странами-членами НАТО.

В результате обстрела западной окраины Донецка — поселка Александровки — пулевое ранение нижней конечности получил мирный житель 1965 года рождения, который занимался хозяйственными работами у себя во дворе. Результатом же обстрела поселка Еленовка стали повреждения энергоснабжающей инфраструктуры — силового трансформатора, здания тяговой подстанции и другого.

Украинские призывники могут откосить от службы задорого

На Украине снова поставлен на поток бизнес военкоматов и связанных с ними структур по оформлению статуса «не годен к службе в армии» для украинских призывников. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР. Но если раньше откосить стоило в районе 10–15 тысяч гривен (порядка 25–40 тысяч рублей), то сейчас такса выросла в пять и более раз и составила от 50 до 70 тысяч гривен (130–180 тысяч рублей).

Но несмотря на такие драконовские тарифы, желающих получить заветный белый билет с каждым днем становится все больше. Оказывается, это только в воспаленных умах украинских радикалов и представителей военно-политического руководства страны «все украинцы готовы стать плечом к плечу и защищать страну». На деле же подавляющее большинство резервистов и призывников предпочтут тюремный срок за дезертирство смерти на передовой в случае объявления Киевом масштабной мобилизации.

Офицеры ВСУ продают фермерам солярку за полцены

Ну а пока потенциальные «защитники» Украины решают вопрос, как не стать военнослужащими ВСУ и не пополнить ряды павших «героев», действующие военные из передовых частей украинской армии распродают остатки ГСМ своих подразделений гражданскому населению, сообщает управление Народной милиции ДНР. Видимо, военные так вдохновились последними заявлениями президента Владимира Зеленского, который призвал «не сеять панику, вторжения не будет», что решили помочь местным фермерам в Донбассе развивать бизнес.

Литр дизеля на Украине сейчас стоит около 88 рублей, и предприниматели настолько рады внезапно свалившемуся счастью в виде дешевого дизельного топлива, что закупают его у военных ВСУ тоннами. Как сообщают дончане, солярку фермерам Донецкой области продает младший офицерский состав 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ за полцены. К примеру, из танкового батальона указанной бригады продано сразу три тонны солярки, а также заключен вербальный договор на повтор схемы по той же цене в следующем месяце.

Луганчанин из ВСУ расстрелял сослуживцев

Гражданские конфликты продолжают раздирать и саму украинскую армию изнутри, свидетельствуют данные Народной милиции ЛНР. Как сообщили в ведомстве, на днях уроженец Луганска, служивший во 2-м батальоне 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, расстрелял своих сослуживцев. Причиной такого поступка стала травля луганчанина со стороны товарищей по оружию из-за его места рождения.

Травля продолжалась длительное время, а 28 января сослуживцы в течение нескольких часов избивали и издевались над солдатом Папаренко прямо на взводном опорном пункте. Как только пострадавший добрался до своего автомата, сразу открыл беспорядочный огонь в направлении военных. В результате один солдат погиб, второй получил ранения. В Луганске полагают, что украинское командование попытается переложить ответственность за потери на ЛНР.