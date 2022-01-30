Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 20:29
20:28
Шоу-бизнес
Брат Аниты Цой признался, что избегал общения с семьей во время тюремного срока
20:27
Общество
Диетолог Серена Пун заявила, что полуфабрикаты могут спровоцировать слабоумие
20:26
Общество
Свекла, капуста и сельдерей помогут очистить организм от шлаков и токсинов
20:25
Экономика
Европарламент объявил о переговорах с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа
20:24
Общество
Заражение коронавирусом может привести к резкому изменению массы тела
20:24
Экономика
Россияне в 2021 году чаще всего покупали через интернет автомобили Hyundai Creta и Solaris
20:20
Общество
Россиянам перечислили способы снизить платежи за коммунальные услуги
20:20
Общество
Ради строительства метро в Самаре изменят закон о тишине
20:19
Общество
Продюсер Евгений Морозов рассказал о последнем желании Леонида Куравлева
20:18
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в квартире няни на проспекте Науки
Все новости

Китай и Туркмения расширяют газовое сотрудничество

  /   Обновлено: 30 января 2022 19:45
Экономика
Китай и Туркмения расширяют газовое сотрудничество
Global Look Press  /  Xing Yun / Costfoto

Ашхабад, 30 января. Государственному концерну Туркмении «Туркменгаз» власти разрешили заключить дополнительные контракты с китайской компанией CNPC. Об этом сообщает издание «Туркменистан сегодня».

Предполагается, что «Туркменгаз» и CNPC подпишут соглашения на общую сумму около 106 млн долларов. Свое разрешение на заключение подобных договоренностей дал в ходе правительственного онлайн-заседания президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Новые соглашения касаются снабжения скважин оборудованием, различными техсредствами, а также предусматривают оказание некоторых услуг. Кроме того, изменятся условия оплаты уже действующих контрактов, оговаривающих снабжение 16 скважин газовой залежи Galkynyş.

Деньги пойдут, помимо снабжения, на приготовление буровых растворов, инжиниринговые услуги и оснащение месторождения специальной техникой. Глава государства дополнительно подчеркнул после того, как подписал документ, что «инвестиции должны быть возвращены получаемыми в стране сырьевыми ресурсами».

Недавно «Газпром» установил рекорд по поставкам природного газа на территорию Китая. Суточные показатели вышли на максимум 18 января. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе холдинга.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Китай и Туркмения расширяют газовое сотрудничество
бердымухамедов cnpc природный газ туркменгаз Туркменистан и Китай
Комментировать