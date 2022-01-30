Китай и Туркмения расширяют газовое сотрудничество

Ашхабад, 30 января. Государственному концерну Туркмении «Туркменгаз» власти разрешили заключить дополнительные контракты с китайской компанией CNPC. Об этом сообщает издание «Туркменистан сегодня».

Предполагается, что «Туркменгаз» и CNPC подпишут соглашения на общую сумму около 106 млн долларов. Свое разрешение на заключение подобных договоренностей дал в ходе правительственного онлайн-заседания президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Новые соглашения касаются снабжения скважин оборудованием, различными техсредствами, а также предусматривают оказание некоторых услуг. Кроме того, изменятся условия оплаты уже действующих контрактов, оговаривающих снабжение 16 скважин газовой залежи Galkynyş.

Деньги пойдут, помимо снабжения, на приготовление буровых растворов, инжиниринговые услуги и оснащение месторождения специальной техникой. Глава государства дополнительно подчеркнул после того, как подписал документ, что «инвестиции должны быть возвращены получаемыми в стране сырьевыми ресурсами».

Недавно «Газпром» установил рекорд по поставкам природного газа на территорию Китая. Суточные показатели вышли на максимум 18 января. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе холдинга.