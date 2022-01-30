Ученые Политехнического университета обнаружили новое свойство льда

Вашингтон, 30 января. Новое свойство льда нашли исследователи из Политехнического университета Виргинии в ходе эксперимента. Результаты показали, что замерзшая вода повышает теплопередачу.

Если капля воды попадет на раскаленную до 150 градусов по Цельсию пластину, то она не будет кипеть. Капля начнет скользить и «левитировать» из-за образовавшегося внутри пара. Это свойство называется эффект Лейденфроста. Ученые решили проверить, будет ли подобным образом вести себя лед, пишет Inscience.news.

Результаты показали, что температурный порог «левитации» льда значительно выше, чем у воды. Он составляет 550 градусов по Цельсию. Это говорит о том, что при использовании льда вместо воды повышается теплопередача. Исследование поможет создать более эффективные способы для охлаждения двигателей и компьютерных серверов.

Ученые РАН из Новосибирска ранее придумали способ преобразовывать медицинские маски в энергию и стройматериалы. Методику переработки создали теплофизики.