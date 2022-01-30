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Нуланд: госсек США Блинкен и Лавров могут провести новые переговоры на предстоящей неделе

Политика
Нуланд: госсек США Блинкен и Лавров могут провести новые переговоры на предстоящей неделе
Global Look Press  /  CNP

Вашингтон, 30 января. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров, вероятно, проведут новую встречу на предстоящей неделе, рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Помимо этого, она рассказала, что американская сторона видит заинтересованность Москвы в переговорах по предложениям по безопасности, переданным Соединенным Штатам.

Ранее российский министр иностранных дел в рамках беседы с представителями информационных агентств рассказал, почему Москва приняла решение о необходимости прямых переговоров с Вашингтоном о нерасширении НАТО на восток. По его словам, прямой диалог по выстраиванию архитектуры безопасности в европейском регионе давно назревал.

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