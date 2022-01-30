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Sohu: российская тактика помогла КНР отучить США от провокаций у китайских границ

Армия
Sohu: российская тактика помогла КНР отучить США от провокаций у китайских границ
wikipedia.org  /  US Air Force / Public Domain

Пекин, 30 января. Китай вслед за Россией преподал жесткий урок американцам, которые пытались дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что Пекин решил взять пример с России, чтобы отбить у ВМС США желание устраивать военные провокации. Авторы статьи напомнили об инциденте в заливе Петра Великого, в ходе которого российский корабль пригрозил американскому эсминцу тараном, вынудив последнего убегать сломя голову, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что в январе минувшего года Пентагон решил испытать на прочность Китай. Американцы направили два бомбардировщика B-1B в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы позлить оппонентов. Эта выходка не осталась безнаказанной — китайцы быстро засекли самолеты с помощью спутника «Гаофэнь-2». Таким образом они по примеру России жестко ответили на дерзкую выходку Вашингтона у своих границ.

«США давно заняли лидирующие позиции в сфере науки и технологий, но на этот раз американские военные наконец-то на себе почувствовали, каково это — быть под наблюдением, и для них это было серьезным поражением», — говорится в статье.

Эксперты уверены, что КНР преподала Белому дому урок и дала понять — американские военные теперь находятся в невыгодном положении. Российская тактика помогла китайцам отучить США от провокаций у китайских границ

Ранее сообщалось, что Россия всегда решительно пресекает любые агрессивные поползновения США. Москве удалось отучить Вашингтон от своенравных выходок.

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